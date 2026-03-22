В Татарстане 22 марта ожидаются туман и гололедица без существенных осадков

В воскресенье, 22 марта, в республике прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы.

Ночью столбики термометров опустились до 0…-5 градусов, местами до -8. В Казани ожидается -1…-3 градуса, в низинах до -7. Днём в РТ воздух прогреется до +4…+9 градусов, в столице – до +6…+8.

На дорогах в это же время сохранится сильная гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4–9 м/с.