В Татарстане 21 марта ожидается туман и гололедица при переменной облачности

Сегодня, 21 марта, в республике прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром местами возможен туман, на дорогах сохранится сильная гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит -1…-6 градусов, при прояснениях похолодает до -9. Днём потеплеет до +4…+9 градусов.

В Казани ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов, при прояснениях – до -6. Днём воздух прогреется до +7…+9 градусов.