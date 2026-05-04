В Татарстане 203 тыс. человек выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается всероссийское онлайн-голосование, в ходе которого жители выбирают общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году. По состоянию на 4 мая в республике участие в нем приняли 203 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Принять участие в голосовании могут жители республики старше 14 лет. Им предлагают выбрать один объект из 178 территорий в каждом муниципальном районе и городском округе. В список вошли парки, набережные, бульвары, улицы и скверы.

Перечень сформировали совместно с местными администрациями с учетом градостроительного анализа и результатов предыдущих голосований. 20 общественных пространств добавили в список по итогам опроса жителей на портале Госуслуг.

Проголосовать можно на сайте, выбрав одно общественное пространство в любом районе Татарстана.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».