Общество 26 января 2026 18:51

В Татарстане 200 школьников получат гранты по проекту «Физико-химический прорыв»

В Татарстане 200 учащихся 5-11 классов получат денежные гранты в рамках проекта «Физико-химический прорыв». Соответствующее постановление Кабинета министров Республики Татарстан опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Гранты предназначены для школьников, активно и результативно изучающих физику, химию и биологию. Всего предусмотрено три категории получателей: 50 учащихся 5-6 классов, 30 – 7 классов и 120 – 8-11 классов. Размер единовременной денежной выплаты составляет 69 тыс. рублей.

Конкурс на получение грантов организует Министерство образования и науки Республики Татарстан. Отмечается, что участниками не могут стать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад по физике, химии и биологии за текущий и предыдущий учебные годы.

