В Татарстане 20 колледжей и техникумов получат 170 млн рублей на создание 42 мастерских

В Татарстане 20 колледжей и техникумов в ближайшие три года получат более 170 млн рублей из федерального бюджета на создание 42 мастерских. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании педработников в Актаныше.

По словам главы Минобрнауки, по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» субсидии на модернизацию материально-технической базы уже получили 11 профессиональных образовательных организаций на общую сумму более 350 млн рублей.

Хадиуллин уточнил, что в республике 54% выпускников девятых классов продолжают свое обучение в колледжах и техникумах. В Татарстане в учреждениях среднего профессионального образования ведется подготовка кадров более чем по 200 специальностям и рабочим профессиям.

«Учитывая огромный накопленный опыт и наличие инновационной инфраструктуры, принято решение о создании в Казани Центра технологий WorldSkills, основной задачей которого станет подготовка членов национальной сборной к международным чемпионатам», – отметил он.

Министр добавил, что перспективы развития научного сектора республики во многом определяются национальным проектом «Наука и университеты».

«В рамках мероприятий, призванных обеспечить перевооружение приборной базы, получателями федеральных субсидий стали КФУ, Казанский научный центр РАН и Казанский национальный исследовательский технический университет. Общая сумма средств по направлениям “Создание научных центров мирового уровня” и “Обновление основных фондов науки” составит около 1,7 млрд рублей», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки заметил, что по результатам конкурсов, состоявшихся в конце 2020 – начале 2021 годов, вузы и научные организации дополнительно смогут получить еще более миллиарда рублей, из них свыше 400 млн рублей в этом году.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.