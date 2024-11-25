В Татарстане 20 классов закрыто из-за гриппа и ОРВИ, одна школа — из-за кори

В Татарстане на сегодня 20 классов закрыто на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Полностью закрыта на карантин казанская школа-интернат №4, поскольку у одной из учениц диагностирована корь, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В школах и детских садах Татарстана усилили работу утренних фильтров. Все дети, педагогические работники и обслуживающий персонал проходят утренний медицинский фильтр», — отметили в ведомстве.

Учащиеся казанского лицея №182 в микрорайоне «Салават Купере» и школы №135 Казани переведены на дистанционное обучение до 30 ноября из-за распространения внебольничной пневмонии. Всего в лицее №182 выявлено 13 случаев заболевания, в школе №135 — 11 случаев.

В технологическом лицее «Алгоритм» деревни Куюки Пестречинского района первый класс также переведен на дистанционное обучение в связи с распространением внебольничной пневмонии. Кроме того, в девяти классах лицея выявлены единичные случаи распространения инфекционного заболевания. «В школе отменена кабинетная система на 10 календарных дней с момента выявлении последнего случая», — уточнили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что по санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней при регистрации двух случаев класс отправляется на разобщение. При выявлении более десяти случаев временно приостанавливается деятельность образовательной организации.

По данным на 22 ноября, c 1 сентября 17 455 обучающихся не прошли контроль утреннего фильтра.