В Татарстане 20% источников централизованного водоснабжения не отвечают санитарным нормам

В Татарстане из общего числа источников централизованного водоснабжения 20% не отвечают требованиям санитарных норм и правил. Все они подземные. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Поверхностные источники водоснабжения соответствуют установленным требованиям», — сказал докладчик во время правительственного часа.

Айзатуллин уточнил, что в республике эксплуатируются 3 тыс. 260 источников централизованного водоснабжения, 10 из которых поверхностные (реки) и 3 тыс. 250 — подземные воды.

«Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на конец 2020 года составила 93,6%», — отметил министр.

По его словам, услуги по водоснабжению в республике оказывают 99 коммунальных организаций. Протяженность водопроводных сетей составляет 18 тыс. 610 км, степень износа которых достигла 54%. «Ветхие и требуют замены5 тыс. 850 км, или 31,5 %. На сегодня доля утечек и неучтенных расходов воды ко всей подаче составляет 12,3%», — добавил докладчик.

Айзатуллин подчеркнул, что «проблема состояния инженерных коммуникаций подтверждается и количеством аварий на сетях». Так, только за прошедший отопительный период в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошло 1 тыс. 556 аварий.

«Анализ показывает, что наибольшее количество аварий возникает в сфере водоснабжения — 1 тыс. 339 случаев. Это 86% от общего количества. Сложное финансово-экономическое состояние предприятий коммунального хозяйства не позволяет им масштабно и на должном уровне обновлять основные фонды. По итогам 2020 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными», — заключил он.