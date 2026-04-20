В Татарстане 20 апреля ожидаются дожди и до +16 градусов тепла

В понедельник, 20 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода, сообщили в Гидрометцентре РТ. Ожидаются дожди, в западных районах местами сильные. Ночью и утром возможен туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов. Максимальная температура днем прогреется до +7…+13 градусов, в восточных районах местами воздух прогреется до +16 градусов.

В Казани также ожидается облачная погода и дождь. Максимальная температура воздуха днем в столице республики достигнет +9…+11 градусов.