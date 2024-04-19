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В Татарстане 20 апреля откроется сезон охоты на водоплавающую дичь
20 апреля в Татарстане стартует сезон охоты на водоплавающую дичь, который продлится до 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Добывать разрешено только селезней уток и гусей. В весенний сезон охота на водоплавающую дичь может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью не более 5 мм, ходовая охота запрещена», — отметили в ведомстве.
Охотники могут использовать плавательные средства исключительно для создания не находящегося в движении укрытия и подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов. Кроме того, запрещается использовать собак и ловчих птиц, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи.
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