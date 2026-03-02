news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 2 марта 2026 06:00

В Татарстане 2 марта ожидаются снег, мокрый снег, гололед и метель

В понедельник, 2 марта, в республике прогнозируется облачная погода с осадками и сложными дорожными условиями. Ночью местами возможен небольшой снег, не исключены прояснения. Днём осадки усилятся: ожидается небольшой и умеренный снег, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах вероятны гололед, туман, а днём местами — слабая метель.

Ветер южный и юго-восточный, ночью 4–9 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6°, днём потеплеет до -1…+2°.

На дорогах сохранится гололедица, местами сильная. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными.

Средняя температура воздуха с 1 по 10 марта 2026 года ожидается в пределах климатической нормы (норма по РТ -6...4º, по Казани -5...4º).

#погода в рт
