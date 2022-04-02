В Татарстане 2 апреля открывается охота на уток

В Татарстане сегодня откроется сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«С 2 апреля открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Он продлится по 6 мая», — сказано в сообщении.

В этот период разрешена охота из укрытия с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Другие виды охоты запрещены. Плавательные средства — катера и лодки — во время весенней охоты охотники могут использовать лишь для создания укрытия. При этом они должны быть неподвижны. Также на лодках разрешено перевозить добычу без включенного мотора.