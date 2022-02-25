В Татарстане 2 545 жителей заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрированы 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 108 612 случаев», – сообщила она.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровел 3 101 пациент.