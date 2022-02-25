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Здоровье
25 февраля 2022  10:15
Эвелина Киселёва

В Татарстане 2 545 жителей заразились Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрированы 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период  – 108 612 случаев»,  – сообщила она.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровел 3 101 пациент.

#коронавирус #статистика
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