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Ру Тат
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18 июня 2021  17:41
Марат Ишкильдин

В Татарстане на выборах 19 сентября будет работать почти 3 тыс. избирательных участков

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В Татарстане во время выборов в Госдуму РФ 19 сентября будет работать около 3 тыс. избирательных участков. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РТ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев

«Во время предстоящих выборов по всей республике будут работать 2 тыс. 812 участковых избирательных комиссий, в том числе планируется открыть 48 участков в местах временного пребывания граждан, к примеру в больницах, аэропортах, санаториях», — сказал Кондратьев. 

На сегодняшний день завершился этап инвентаризации помещений всех участковых комиссий на соответствие правилам общественной и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Напомним, что 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдуму РФ восьмого созыва. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. В этот же день в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24. 

Решение о назначении дополнительных выборов было принято сегодня на заседании ЦИК РТ.

#ЦИК РТ
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