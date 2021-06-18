В Татарстане на выборах 19 сентября будет работать почти 3 тыс. избирательных участков

В Татарстане во время выборов в Госдуму РФ 19 сентября будет работать около 3 тыс. избирательных участков. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РТ рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев

«Во время предстоящих выборов по всей республике будут работать 2 тыс. 812 участковых избирательных комиссий, в том числе планируется открыть 48 участков в местах временного пребывания граждан, к примеру в больницах, аэропортах, санаториях», — сказал Кондратьев.

На сегодняшний день завершился этап инвентаризации помещений всех участковых комиссий на соответствие правилам общественной и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим нормам.

Напомним, что 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдуму РФ восьмого созыва. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. В этот же день в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24.

Решение о назначении дополнительных выборов было принято сегодня на заседании ЦИК РТ.