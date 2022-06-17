В Татарстане 19 районов увеличили объемы производства молока

В Татарстане за пять месяцев этого года произведено более 611 тыс. тонн молока, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Увеличение объемов производства наблюдается в 19 районах. Об этом заявил на совещании замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сегодня перед нами стоит задача заготовить корм, минимизировав потери питательных веществ. Своевременная и правильная заготовка во многом послужит определяющим фактором для будущего продуктивного производства. В этом году нам предстоит заготовить более 3 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 350 тыс. тонн сена», – сказал Гарипов.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков добавил, что посевная площадь в этом году составила 2,8 млн гектаров, что на 70 тыс. гектаров больше запланированных объемов. Увеличились посевные площади масличных культур – на 23 тыс. гектаров, ячменя – на 12 тыс. гектаров.

«Была поставлена задача по накоплению минеральных удобрений не менее 70 кг действующего вещества на гектар, и она была выполнена», – отметил он.

Замминистра Рафаэль Фаттахов рассказал, что у сельхозтоваропроизводителей республики имеется 3 350 зерноуборочных комбайнов, 977 из них, или 30%, импортного производства.

«Готовность комбайнов на 10 июня составляет 56%. Приобретено 63% запчастей для восстановления уборочного комплекса хозяйствами республики. Ремонт зерноуборочной техники должен быть завершен 1 июля», – подчеркнул он.