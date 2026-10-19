В Татарстане 19 октября ожидается до +14 без осадков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

19 октября в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6–11 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальная температура воздуха ночью +3...+8 градусов. Максимальная температура воздуха днем +9...+14.

В Казани днем переменная облачность, также без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем +10...+12.