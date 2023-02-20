В Татарстане 19-летнего рабочего насмерть засыпало зерном на элеваторе

Трагедия произошла 17 февраля на территории товарной линии Кузайкинского элеваторного комплекса в Альметьевском районе Татарстана.

Как полагает следствие, во время выполнения работ по перекачке зерна, 19-летний машинист калибровочных машин провалился в задвижку зернотока, где его засыпало зерном. От полученных травм юноша скончался на месте.

По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.