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Общество 19 июня 2025 06:00

В Татарстане 19 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы

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В Татарстане 19 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан 19 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, утром местами пройдут небольшие дожди и образуется туман.

В дневное и вечернее время в восточных и южных районах республики местами возможны кратковременные осадки, грозы и локальные грады.

Ветер будет северного и северо-западного направления, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Во время гроз кратковременное усиление ветра может достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха составит +18...+23 градуса.

#погода в татарстане #дожди #грозы
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