В Татарстане 19 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы
В Республике Татарстан 19 июня ожидается облачная с прояснениями погода.
Как сообщает Гидрометцентр РТ, утром местами пройдут небольшие дожди и образуется туман.
В дневное и вечернее время в восточных и южных районах республики местами возможны кратковременные осадки, грозы и локальные грады.
Ветер будет северного и северо-западного направления, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Во время гроз кратковременное усиление ветра может достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха составит +18...+23 градуса.