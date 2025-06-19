В Татарстане 19 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан 19 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, утром местами пройдут небольшие дожди и образуется туман.

В дневное и вечернее время в восточных и южных районах республики местами возможны кратковременные осадки, грозы и локальные грады.

Ветер будет северного и северо-западного направления, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Во время гроз кратковременное усиление ветра может достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха составит +18...+23 градуса.