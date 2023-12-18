В Татарстане 19 градостроительных полномочий районов передадут на республиканский уровень

В Татарстане 19 полномочий поселений, муниципальных районов и городских округов в области градостроительной деятельности передадут Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 50-м заседании Госсовета РТ.

«Перераспределение полномочий позволит систематизировать вопросы, связанные со сбалансированным развитием территорий, в первую очередь, с синхронизацией строительства объектов жилищного строительства со строительством социальных объектов и объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры», – рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Кудряшев.

По его словам, перераспределение полномочий коснется всех муниципальных образований Татарстана. Так, на республиканский уровень будут переданы такие полномочия, как принятие решений о подготовке схем территориального планирования в районе, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории; подготовка единого документа о территориальном планировании и градостроительном зонировании поселения, местных нормативов градостроительного проектирования, регистраций и выдача градостроительного плана земельного участка.

Кроме того, муниципалитеты лишатся полномочий по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства; по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; по принятию решений о комплексном развитии территорий, ведению государственных информационных систем по обеспечению градостроительной.

При этом полномочия по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности, по проведению общих собраний жителей о включении многоквартирных домов в программы комплексного развития территории сохраняются за органами местного самоуправления.

«Инициатива у органов местного самоуправления будет, но окончательное слово, балансирование всех этих процессов с муниципалитетами должно быть изложено в правительственном документе», – уточнил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.