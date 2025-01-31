В Татарстане 19 февраля стартует акция «80 дней до Победы»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане запланирован ряд массовых молодежных мероприятий. Одним из них станет акция «80 дней по Победы», которая стартует 19 февраля. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«В рамках акции в ежедневном формате будут проходить разноплановые мероприятия среди молодежи, направленные на сохранение исторической памяти, увековечению памяти о героях и бойцах Красной армии, о трудовом подвиге советского народа, преемственности поколений», - пояснил министр.

Завершится акция «80 дней до Победы» выставкой учреждений военно-патриотического воспитания, военной техники и достижений предприятий оборонной сферы на площади Тысячелетия в Казани 9 мая.

Молодежь Татарстана уже сейчас начала включаться в повестку мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Так, в телеграмм-каналах ежедневно размещаются факты о сражениях и героях, истории из личных архивов, воспоминания ветеранов и тружеников тыла, информация о мероприятиях и акциях и многое другое. Также в январе был дан старт акции «Снежный десант РСО. Десант Победы», продолжил министр.

В дальнейших планах – старт акции «Вахта памяти». В ее рамках поисковые отряды Татарстана уйдут в экспедицию, чтобы установить места гибели и захоронения останков бойцов Красной Армии, а также передать родственникам найденные медальоны советских солдат.

Также пройдут ряд уже ставших традиционными мероприятий: «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Диктант Победы» и многие другие.