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В Татарстане 18,9% семей могут купить и содержать машину стоимостью млн рублей
18,9% семей в Татарстане могут купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1 млн рублей в кредит. При этом купить средний по стоимости новый автомобиль и потом содержать его могут только 4,6% семей в республике. В целом РТ занял 26 место в рейтинге регионов России по доступности покупки автомобиля, следует из статистики РИА «Новости».
Первое место в этом рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 59,6% семей могут содержать недорогой новый авто и 28,8% семей – машину средней стоимости. Второе место – Магаданская область (50,4% и 20,9% соответственно). Топ-3 замкнул Чукотский автономный округ (48,5% и 23,6%). В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ.
Интересно, что Москва в этом топе заняла седьмое место (38,2% и 17,9%), а Санкт-Петербург оказался за 10 месте (32,7% и 11,2%).
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