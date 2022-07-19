В Татарстане 185 выпускников школ не смогли подтвердить право на получение медали

В Татарстане из общего числа претендентов на медаль не подтвердили право ее получения 185 выпускников, что составляет 8,3%. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин, отметив, что «это неплохой показатель, свидетельствующий о повышении объективности оценивания результатов обучения отличников в школе».

«Аттестат с отличием и медаль “За особые успехи в учении” в этом году получили 2 023 выпускника, или 12,7%, что на 432 меньше, чем в 2021 году, но соответствует уровню 2019 года, когда действовали такие же жесткие требования», – сказал министр образования и науки.

Хадиуллин напомнил, что для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» выпускники должны иметь итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам, получить «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и набрать не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

Глава Минобрнауки также назвал районы, которые «максимально объективно подошли к отбору и подготовке претендентов на медаль». Речь идет о Муслюмовском, Черемшанском, Новошешминском, Бугульминском, Актанышском, Мензелинском, Камско-Устьинском, Атнинском, Бавлинском и Зеленодольском районах.

«Вместе с тем в Ютазинском, Тукаевском, Алькеевском, Буинском районах доля выпускников, не подтвердивших медали, превышает 20%. Это говорит об отсутствии объективности в оценивании знаний, об искусственном завышении отметок в школе», – подчеркнул спикер.

Кроме того, по словам Хадиуллина, от 12 до 16% выпускников не подтвердили право на получение медали в Дрожжановском, Агрызском, Азнакаевском, Тетюшском, Чистопольском, Менделеевском районах.

«Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль “За особые успехи в учении”, которые набрали на одном из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в общей численности одиннадцатиклассников, получивших медаль “За особые успехи в учении”, составила в 2020 году 33,5%, в 2021 году – 30,5%, в 2022 году – 22,64%», – резюмировал министр.