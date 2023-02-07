В Татарстане 18,5 лет на двоих получили наркоторговцы, у которых нашли 2 кг синтетики

В Верхнеуслонском районном суде РТ рассмотрели дело двоих уроженцев Нижегородской области в возрасте 27 и 28 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 31 марта 2022 года молодые люди купили в Сети более 1,9 килограмма синтетического наркотика и отправились на арендованной «Ладе» сбывать его в Казань.

В посту ДПС «Малиновка», расположенном на 777-м километре трассы Москва – Уфа полицейские их транспортное средство остановили. В процессе досмотра правоохранители изъяли наркотики у одной из мужчин.

За покушение на сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, мужчинам назначили наказание в виде 8,5 и 10 лет колонии строгого режима.