В Татарстане 17 тысяч детей страдают ожирением

В Татарстане все больше детей и подростков имеют проблемы с лишним весом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

«Распространенность заболеваний эндокринной системы среди детей и подростков плавно, но достаточно твердо и уверенно растет. Этот тренд наиболее заметен среди подростковой популяции нашего населения», – отметила доктор.

Чаще всего дети страдают патологиями щитовидной железы и ожирением.

«На 1 января 2023 года среди детей и подростков было зарегистрировано более 17 тысяч пациентов с ожирением», – добавила Мария Шайдуллина.

По словам врача, цифры статистики, скорее всего, отличаются от реальной ситуации. Эндокринолог подчеркнула, что несовершеннолетних с проблемами с весом намного больше. Она также отметила, что чаще всего эти болезни выявляют на диспансеризации и профилактических осмотрах.