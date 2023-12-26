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В Татарстане 17 тысяч детей страдают ожирением
В Татарстане все больше детей и подростков имеют проблемы с лишним весом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.
«Распространенность заболеваний эндокринной системы среди детей и подростков плавно, но достаточно твердо и уверенно растет. Этот тренд наиболее заметен среди подростковой популяции нашего населения», – отметила доктор.
Чаще всего дети страдают патологиями щитовидной железы и ожирением.
«На 1 января 2023 года среди детей и подростков было зарегистрировано более 17 тысяч пациентов с ожирением», – добавила Мария Шайдуллина.
По словам врача, цифры статистики, скорее всего, отличаются от реальной ситуации. Эндокринолог подчеркнула, что несовершеннолетних с проблемами с весом намного больше. Она также отметила, что чаще всего эти болезни выявляют на диспансеризации и профилактических осмотрах.
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