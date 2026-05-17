В Татарстане 17 мая ожидается переменная облачность и до +32 градусов

В воскресенье, 17 мая, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ. Ветер восточный и юго-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с.

Ночью температура воздуха поднималась до +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В Казани также будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный – 4-9 м/с. Максимальная температура днем в столице составит +28…+30 градусов.