В Татарстане 17-летняя девушка решила спасти возлюбленного и пришла в суд с ножом

В Татарстане 17-летняя девушка ради любви решилась на безумный поступок. Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, в день рассмотрения уголовного дела ее знакомого, несовершеннолетняя пыталась пронести в суд Спасского района нож.

Объяснить, почему на заседание суда пришла с запрещенным предметом, 17-летняя девушка не смогла. Ее на входе в здание суда остановили судебные приставы, которые обнаружили у несовершеннолетней нож с острым и тонким лезвием.

В результате на девушку составили административный протокол и передали в Комиссию по делам несовершеннолетних. А вот юноше дали реальный срок.

