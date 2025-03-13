В Татарстане 17 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

На сегодняшний день в Татарстане 17 классов закрыто на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Из них девять – в Казани, три в – Набережных Челнах, по одному – в Заинском и Нижнекамском муниципальных районах и три – в Альметьевском районе.

Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет. Об этом сообщили в Минобрнауки РТ.

Напомним, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей.

«По состоянию на 13 марта количество обучающихся не прошедших контроль «утреннего фильтра» c 1 сентября составляет 36 тыс. Указанное количество детей является числом с нарастающим итогом, что позволяет наблюдать эффективность работы утренней термометрии», – сообщили в Минобрнауки РТ.

Министерством образования и науки Республики Татарстан проводится ежедневный мониторинг школ и классов, закрытых на карантин, в которых организована дистанционная форма обучения или открыты дежурные классы.