В Татарстане 17 июня ожидается переменчивая погода с дождями и грозами

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Жителей Татарстана 17 июня ожидает переменчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, в ночное время местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем в республике также ожидаются осадки. В некоторых районах возможны грозы и град.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 °C, днем потеплеет до +19…+24 °C.