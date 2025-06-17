news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 июня 2025 06:00

В Татарстане 17 июня ожидается переменчивая погода с дождями и грозами

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане 17 июня ожидается переменчивая погода с дождями и грозами
Фото: © «Татар-информ»

Жителей Татарстана 17 июня ожидает переменчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, в ночное время местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем в республике также ожидаются осадки. В некоторых районах возможны грозы и град.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 °C, днем потеплеет до +19…+24 °C.

#татарстан погода #гидрометцентр рт #погода
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

16 июня 2025
Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

16 июня 2025