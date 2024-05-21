В Татарстане 17 девятиклассников не смогли получить допуск к ОГЭ

В Татарстане «зачет» на итоговом собеседовании по русскому языку и допуск к сдаче ОГЭ получили 43 766 девятиклассников. 17 школьников получили «незачет». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое собеседование, не допускаются к государственной итоговой аттестации в этом году», – заявил глава Минобрнауки.

В этом году итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ОГЭ проведено в 1 214 школах 14 февраля, 13 марта и 15 апреля.

По словам Хадиуллина, порядок проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников остается прежним и включает четыре обязательных экзамена – русский язык, математику и два предмета по выбору. Дети с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут сдать два предмета – русский язык и математику.

Министр отметил, что в этом учебном году ОГЭ будут сдавать 43 218 выпускников девятых классов. Всего будет открыт 161 пункт проведения экзаменов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано 26 пунктов на дому.

«По предметам по выбору выпускники отдали предпочтение информатике – 54,4%, географии – 46,1% и обществознанию – 39,9%. При этом доля выбравших географию и биологию увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,3% и 2,2% соответственно», – отметил Хадиуллин.

Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 3 июля, дополнительный сентябрьский период – с 3 по 24 сентября.