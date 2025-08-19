В Татарстане 17 детей мигрантов не сдали тест по русскому языку для поступления в школу

В Татарстане 17 детей мигрантов не прошли обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу. Из них 10 человек планировали учиться в первом классе, по два – в третьем и восьмом, по одному – в седьмом, девятом и десятом. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

«173 ребенка, предоставивших в школы полный комплект документов, были направлены на тестирование. Из них 151 ребенок прошел тестирование по русскому языку. Не явились – пять», – рассказала она.

Во словам руководителя пресс-службы, 17 детям, не сдавшим тестирование, рекомендовано пройти курсы русского языка в школах республики. Она отметила, что дети, не прошедшие тестирование, смогут участвовать в нем повторно не менее чем через три месяца – 27 августа, 24 сентября и 29 октября.

По состоянию на 13 августа, всего было подано 219 заявлений о приеме в школу, из них 44 человека предоставили неполный пакет документов.

«Основная причина заключается в том, что у большинства заявителей либо отсутствует легализация в России, либо истек срок действия документов, подтверждающих законность нахождения на территории РФ, либо обращаются в образовательную организацию по незакрепленному адресу», – уточнила Мухаметова.

Она добавила, что после рассмотрения заявлений недостоверные сведения в предоставленных документах выявлены у 18 человек.