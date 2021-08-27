В Татарстане 17 беременных женщин привились от коронавируса

В Татарстане женщины в положении начали прививаться от новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Их порядка 17 человек», — уточнил спикер.

Женщины, по словам замминистра, чувствуют себя хорошо, за каждой из них врачи ведут наблюдение.

Напомним, Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать беременных от коронавируса препаратом «Спутник V» .

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об особенностях вакцинации беременных от Covid-19.