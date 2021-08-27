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Ру Тат
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27 августа 2021  10:54
Эвелина Киселёва

В Татарстане 17 беременных женщин привились от коронавируса

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В Татарстане женщины в положении начали прививаться от новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Их порядка 17 человек», — уточнил спикер.

Женщины, по словам замминистра, чувствуют себя хорошо, за каждой из них врачи ведут наблюдение. 

Напомним, Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать беременных от коронавируса препаратом «Спутник V» . 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об особенностях вакцинации беременных от Covid-19.

#Коронавирус #вакцинация #беременные
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