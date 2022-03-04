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Здоровье
4 марта 2022  10:15
Эвелина Киселёва

В Татарстане 1685 жителей заразились Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 1 685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 1 685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 123 009 случаев», – сообщила спикер.

За все время провели более 5 миллионов тестов на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 4 397 жителей.

#коронавирус #статистика
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