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Общество 16 октября 2026 06:00

В Татарстане 16 октября ожидается до +23 градуса без осадков

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В Татарстане 16 октября ожидается до +23 градуса без осадков
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

16 октября в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

В республике минимальная температура воздуха ночью достигнет +5...+10 градусов. Максимальная температура воздуха днем +18...+23.

В Казани днем также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха днем +19...+21.

По данным Гидрометцентра Татарстана, комфортное осеннее тепло задержится в Татарстане до конца рабочей недели. Сохранится стабильно теплая погода, осадки маловероятны, температурный режим будет на 7–9 градусов выше климатической нормы.

#погода в рт
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