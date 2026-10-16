В Татарстане 16 октября ожидается до +23 градуса без осадков
16 октября в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
В республике минимальная температура воздуха ночью достигнет +5...+10 градусов. Максимальная температура воздуха днем +18...+23.
В Казани днем также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха днем +19...+21.
По данным Гидрометцентра Татарстана, комфортное осеннее тепло задержится в Татарстане до конца рабочей недели. Сохранится стабильно теплая погода, осадки маловероятны, температурный режим будет на 7–9 градусов выше климатической нормы.