В Татарстане 16 ноября ожидаются снег и гололедица
В Татарстане в понедельник, 16 ноября, ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составила 0..−5 градуса. Днем максимальная температура воздуха поднимется до 0..+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
В Казани днем также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0..+2 градуса.