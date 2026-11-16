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Общество 16 ноября 2026 06:00

В Татарстане 16 ноября ожидаются снег и гололедица

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В Татарстане 16 ноября ожидаются снег и гололедица
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Татарстане в понедельник, 16 ноября, ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составила 0..−5 градуса. Днем максимальная температура воздуха поднимется до 0..+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Казани днем также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0..+2 градуса.

#погода в рт
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