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Общество 16 июня 2025 06:00

В Татарстане 16 июня ожидаются дожди, грозы и до +25 градусов

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В Татарстане 16 июня ожидаются дожди, грозы и до +25 градусов
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан 16 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным Гидрометцентра РТ, в течение суток пройдут небольшие и умеренные дожди, местами осадки могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы, а днем – локальный град.

Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 14 м/с, при грозах – кратковременное усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит до +20…+25 градусов.

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