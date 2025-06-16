В Татарстане 16 июня ожидаются дожди, грозы и до +25 градусов
В Республике Татарстан 16 июня ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным Гидрометцентра РТ, в течение суток пройдут небольшие и умеренные дожди, местами осадки могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы, а днем – локальный град.
Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 14 м/с, при грозах – кратковременное усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха составит до +20…+25 градусов.