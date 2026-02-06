В Татарстане 16 человек сгорели заживо, будучи пьяными

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

С начала года в Татарстане в пожарах погиб 21 человек и пострадали 14. Это на 13 погибших больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 16 человек из общего числа жертв находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на пресс‑конференции в «Татар‑информе» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Основными причинами гибели людей на пожарах стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В 76% случаев гибели людей способствовало состояние алкогольного опьянения», – отметил он.