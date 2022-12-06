В Татарстане 15,1 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Одиннадцатиклассники российских школ завтра, 7 декабря, напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. В Татарстане его сдадут 15,1 тыс. выпускников из 960 школ, в том числе 161 учащийся с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать вместо сочинения изложение. Такое же право есть у обучающихся на дому, в лечебных и спецучреждениях, у отбывающих наказание. Сдать сочинение могут и выпускники прошлых лет, уже имеющие школьный аттестат», — отметили в министерстве.

Школьники будут сдавать работы в своих образовательных организациях или местах, назначенных профильными департаментами. Продолжительность процедуры составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продолжительность увеличивается на полтора часа. Итоговые сочинения и изложения оцениваются по системе «зачет» или «незачет».

Для учеников, которые по уважительным причинам (из-за болезни или по семейным обстоятельствам) не присутствовали на сочинении или получили «незачет», предусмотрено два дополнительных периода — 1 февраля и 3 мая 2023 года.