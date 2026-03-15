Общество 15 марта 2026 06:00

В Татарстане 15 марта ожидаются туман, гололедица и потепление до +8 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В предстоящие сутки в республике прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов, днём потеплеет до +3…+8. На дорогах местами сохранится сильная гололедица.

Кроме того, ночью и утром 15 марта ожидается туман. В МЧС России призвали жителей проявлять бдительность при передвижении по улицам и дорогам. Пешеходам рекомендуется использовать надземные или подземные переходы. Особое внимание следует уделять детям и пожилым людям.

