В Татарстане 15 марта ожидаются туман, гололедица и потепление до +8 градусов

В предстоящие сутки в республике прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов, днём потеплеет до +3…+8. На дорогах местами сохранится сильная гололедица.

Кроме того, ночью и утром 15 марта ожидается туман. В МЧС России призвали жителей проявлять бдительность при передвижении по улицам и дорогам. Пешеходам рекомендуется использовать надземные или подземные переходы. Особое внимание следует уделять детям и пожилым людям.