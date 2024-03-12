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В Татарстане 15-летний парень получил серьезные травмы, попав под поезд
В Татарстане под поезд попал 15-летний подросток, сообщает Центральное МСУТ СКР.
По предварительной версии, инцидент произошел сегодня у станции Высокая Гора на Горьковской железной дороге. Известно, что машинисту поезда не удалось остановить состав, пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.
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