В Татарстане 15 инновационных компаний получили господдержку и увеличили выручку на 12%

В Татарстане 15 малых технологических и инновационных компаний (МТК) получили господдержку по льготной программе Корпорации МСП и Минэкономразвития России, что позволило им увеличить выручку на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

По итогам 2023 года общая выручка таких компаний в республике составила 7,1 млрд рублей, а в 2024 году почти достигла 8 млрд рублей. Для сравнения, суммарный доход российских МТК, получивших льготное федеральное кредитование, по итогам 2024 года превысил 265 млрд рублей.

Поддержка осуществляется в рамках государственной программы льготного кредитования высокотехнологичных и инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства – «Высокотех», которую реализуют Минэкономразвития РФ и Корпорация МСП.

Татарстан входит в тройку регионов-лидеров по числу МТК: в республике работают более 200 таких компаний. Помимо федеральной поддержки, им доступны региональные меры, реализуемые Министерством экономики РТ и подведомственными институтами в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Среди инструментов – поручительство под залог интеллектуальной собственности, льготный лизинг и другие финансовые продукты, предоставляемые Фондом поддержки предпринимательства, Региональной Лизинговой Компанией РТ и Гарантийным фондом РТ.

За последние два года финансовая поддержка МТК в Татарстане превысила 400 млн рублей. В эту сумму вошли микрофинансовые продукты на более чем 50 млн рублей, поручительства на сумму свыше 309 млн рублей и льготный лизинг порядка 90 млн рублей.

Сегодня малые технологические и инновационные компании вносят существенный вклад в развитие российской промышленности и формирование ее облика будущего.