В Татарстане 15 декабря вводится новый график движения пригородных поездов

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Новый график движения пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, вводится с 15 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №6767/6768 сообщением Бугульма – Набережные Челны будет отправляться в 17.08 – на 4 часа 15 минут позже. Поезд прибудет в 21.38 – позже на 4 часа 22 минуты.

Электричка №6771 Набережные Челны – Светлое Озеро будет отправляться в 17.08, или на 58 минут раньше. Прибытие на конечную станцию назначено на 18.49 – на 48 минут раньше.

Поезд №6434 Казань – Арск будет отправляться в 13.50, на 36 минут позже, а прибывать в 15.29 – на 32 минуты позже.

Кроме того, изменения в интервале 1 – 20 минут вводятся в расписание поездов Казань – Кизнер – Казань, Казань – Вятские Поляны, Казань – Бирюли, Казань – Сосновка, Казань – Арск – Казань, Казань – Шемордан – Казань, Казань – Кукмор – Казань, Казань – Свияжск – Казань, Казань – Канаш – Казань, Казань – Паратск, Казань – Албаба, Волжск – Бирюли, Свияжск – Куркачи, Казань – Аэропорт – Казань, Ижевск – Казань – Ижевск, Ижевск – Нижнекамск – Ижевск, Набережные Челны – Бугульма, Светлое Озеро – Набережные Челны, Бугульма – Кандры – Бугульма.

Ежедневно с 1 января следующего года начнут ходить поезда №6436 Казань – Кукмор, №6439 Кукмор – Казань, №6404 Казань – Арск, №6407 Арск – Казань.

Дополнительные поезда Казань – Йошкар-Ола – Казань будут назначены с 3 января. Они будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Вводятся также с 4 января дополнительные поезда Набережные Челны – Бугульма – Набережные Челны. Они будут ходить по субботам и воскресеньям.

«Расписание пригородных поездов в дальнейшем может корректироваться с учетом востребованности тех или иных маршрутов у населения и технических возможностей инфраструктуры», – отметили в компании.