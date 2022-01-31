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Ру Тат
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Общество
31 января 2022  11:37
Арсений Каримов

В Татарстане 15 центров психолого-педагогической помощи отремонтируют в 2022 году

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Пятнадцать центров психолого-педагогической помощи будут отремонтированы в Татарстане в 2022 году. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

«Посещение таких центров станет комфортным, максимально безопасным, доверительным. Только за прошлый год в наши центры поступило более 105 тыс. обращений», — отметил докладчик.

Министр пояснил, что всего на программу капитального ремонта центров психолого-педагогической помощи, поддержанную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, выделено около 305 млн рублей.

#сулейманов тимур #психологическая помощь
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