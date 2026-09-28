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Общество 28 сентября 2026 10:45

В Татарстане 15 220 работников стали лауреатами Электронной доски почета

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В Татарстане запущен проект «Электронная доска почета», который стал современным продолжением традиции общественного признания и уважения к человеку труда. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

В этом году лауреатами Электронной доски почета стали 15 220 человек. Каждый из них получает свидетельство о занесении на Доску почета.

«Каждый лауреат – это пример для своих коллективов, ориентир для подрастающего поколения и всех нас», – отметил Минниханов.

На Послание были приглашены передовики производства с трудовым стажем более 20 и 40 лет. Среди них – работники нефтегазохимического комплекса, машиностроительных предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Ну и, конечно же, мы просим их подняться. Мы гордимся вами!» – сказал Раис Татарстана, обращаясь к приглашенным лауреатам.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #Электронная доска почета РТ
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