В Татарстане 15 220 работников стали лауреатами Электронной доски почета

В Татарстане запущен проект «Электронная доска почета», который стал современным продолжением традиции общественного признания и уважения к человеку труда. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

В этом году лауреатами Электронной доски почета стали 15 220 человек. Каждый из них получает свидетельство о занесении на Доску почета.

«Каждый лауреат – это пример для своих коллективов, ориентир для подрастающего поколения и всех нас», – отметил Минниханов.

На Послание были приглашены передовики производства с трудовым стажем более 20 и 40 лет. Среди них – работники нефтегазохимического комплекса, машиностроительных предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Ну и, конечно же, мы просим их подняться. Мы гордимся вами!» – сказал Раис Татарстана, обращаясь к приглашенным лауреатам.