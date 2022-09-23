В Татарстане 14 подростков покончили с жизнью и более 60 детей совершили попытки суицида

В Татарстане за восемь месяцев 2022 года среди подростков произошло 14 законченных случаев суицида и более 60 попыток. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на 34-м заседании Госсовета РТ.

«Самым серьезным вопросом для комиссии по делам несовершеннолетних за последние годы стала профилактика суицидального поведения, – сказала вице-премьер. – Вчерашний день также ознаменован одним суицидом несовершеннолетнего в Татарстане».

Фазлеева отметила, что девять из 14 подростков проживали в полных семьях, пять – в неполных. «13 семей из 14 абсолютно точно всеми субъектами профилактики оцениваются как благополучные и только одна семья находилась в социально опасном положении. Три подростка проживали в благополучных семьях, но вместе с тем стояли на профилактическом учете в подразделении», – подчеркнула она.

Докладчик добавила, что после обсуждения произошедших случаев замечания были высказаны Тукаевскому, Нижнекамскому, Лениногорскому районам и Набережным Челнам. «Их работа была скорректирована в соответствии с алгоритмом, который необходим в ситуации суицида», – подчеркнула она.

По словам Фазлеевой, чтобы суицидальных попыток становилось меньше, необходимо обучение любого персонала школ распознаванию признаков суицидального поведения. «В этом нуждаются и родители, которые не всегда могут распознать факты суицидального поведения у детей», – убеждена она.

Кроме того, по мнению вице-премьера, нужно исключить любые проявления буллинга в образовательной среде. «Сегодня мы имеем случаи, когда и в семьях есть буллинг в отношении несовершеннолетнего среди братьев и сестер или между родителями», – заключила она.