В Татарстане 14 медиаторов помогают урегулировать семейные споры без суда

При содействии медиаторов можно урегулировать семейный конфликт за три-четыре встречи. Это альтернатива судебному разбирательству, когда люди тратят много времени, денег и сил на разрешение спора. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ассоциации «Лига медиаторов Поволжья» Олег Маврин в Казани сразу после подписания соглашения о сотрудничестве ассоциации с Управлением ЗАГСа Кабмина РТ.

«Есть такая мировая статистика: в цивилизованных странах, когда обращаются к медиации, из десяти обратившихся договорятся семь человек. Медиация у нас существует с 2011 года, и на сегодняшний день она проникает во все сферы жизни общества», – рассказал он.

По данным Маврина, в Татарстане в настоящий момент насчитывается 14 медиаторов. Это люди 25 лет и старше, с высшим образованием, у которых нет судимости.