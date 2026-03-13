В Татарстане 14 марта начнут работу сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 14 марта откроются сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проходить на 14 площадках в Казани, на двух – в Набережных Челнах, Зеленодольском районе и Нижнекамске, а также на площадке Камских Полян Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожанам по доступным ценам будет представлен широкий ассортимент продуктов: мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука, кондитерские изделия», – говорится в сообщении.

В Казани, на ул. Аграрной, 2, можно будет приобрести продукцию производителей Сабинского, Балтасинского, Арского, Кукморского районов.

На площадке на ул. Липатова, 7 продукцию представят фермеры Аксубаевского и Алькеевского районов, на проспекте Ямашева, 71А – Новошешминского, Спасского, Кайбицкого и Верхнеуслонского районов.

На торговую площадку на ул. Беломорской, 6 свою продукцию привезут фермеры Высокогорского и Пестречинского районов, на ярмарку на ул. Шамиля Усманова, 1 – Тетюшского и Камско-Устьинского районов.

На улице Батыршина, 20 будет представлена сельхозпродукция из Буинского и Дрожжановского районов, на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан – Атнинского и Тюлячинского районов.

На проспекте Победы, 46В можно будет приобрести фермерскую продукцию из Алексеевского и Лаишевского районов, на ул. Авзаловой, 15 – Мамадышского и Нурлатского районов.

Кроме того, фермерские продукты можно будет купить на ул. Фучика, 64, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Революционной, 12, ул. Дементьева, 7.

На пересечении улиц Беломорской и Гудованцева в Казани ярмарки будут проходить по воскресеньям.

Сельхозтоваропроизводители Рыбно-Слободского и Апастовского районов завезут продукцию на ярмарочную площадку на ул. Садовой, 9 в поселке Осиново, Зеленодольского района – на площадку технополиса «Новая Тура».

В Набережных Челнах ярмарки пройдут на набережной Габдуллы Тукая, 16 и проспекте Чулман (площадка на территории ипподрома). В Камских Полянах торговля развернется на территории парковки ледового дворца «Олимпия».

В Нижнекамске на площадках центрального рынка «Комета» на ул. Строителей, 2Б и ул. Южной, 7 продукцию представят производители Ютазинского, Бавлинского и Нижнекамского районов.

Работа весенних ярмарок запланирована до 26 апреля. Эти мероприятия обеспечивают сбыт сельскохозяйственной продукции республики, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».