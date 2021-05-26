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Ру Тат
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26 мая 2021  13:22
Павел Климчак

В Татарстане 14-летняя девочка погибла, выпав из окна с седьмого этажа

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Как стало известно ИА «Татар-информ», инцидент произошел сегодня в поселке Замелекесье в Набережных Челнах.

Как сообщил агентству собственный корреспондент из Автограда Валентин Кулагин, девочка упала, по предварительной информации, с седьмого этажа на крышу магазина, который находится в доме. От полученных травм она погибла на месте.

По словам корреспондента, сейчас рассматриваются различные предположительные причины случившегося.

«Предварительных версий много. Кто-то говорит, что она делала селфи, оступилась и упала», – сообщил Валентин Кулагин.

Фото: Валентин Кулагин.

#Набережные Челны #девочка упала из окна
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