В Татарстане 14-летняя девочка погибла, выпав из окна с седьмого этажа

Как стало известно ИА «Татар-информ», инцидент произошел сегодня в поселке Замелекесье в Набережных Челнах.

Как сообщил агентству собственный корреспондент из Автограда Валентин Кулагин, девочка упала, по предварительной информации, с седьмого этажа на крышу магазина, который находится в доме. От полученных травм она погибла на месте.

По словам корреспондента, сейчас рассматриваются различные предположительные причины случившегося.

«Предварительных версий много. Кто-то говорит, что она делала селфи, оступилась и упала», – сообщил Валентин Кулагин.

Фото: Валентин Кулагин.