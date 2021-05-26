В Татарстане 14-летняя девочка погибла, выпав из окна с седьмого этажа

Как стало известно ИА «Татар-информ», инцидент произошел сегодня в поселке Замелекесье в Набережных Челнах.
Как сообщил агентству собственный корреспондент из Автограда Валентин Кулагин, девочка упала, по предварительной информации, с седьмого этажа на крышу магазина, который находится в доме. От полученных травм она погибла на месте.
По словам корреспондента, сейчас рассматриваются различные предположительные причины случившегося.
«Предварительных версий много. Кто-то говорит, что она делала селфи, оступилась и упала», – сообщил Валентин Кулагин.
Фото: Валентин Кулагин.