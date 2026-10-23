В Татарстане 136 школьников приняли участие в школе «Агролидер»
В Татарстане завершилась школа «Агролидер» проекта «Первые в Агро» Движения Первых. В образовательной программе приняли участие 136 учащихся агротехнологических классов в возрасте от 15 до 17 лет из 22 районов республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.
Школа прошла в молодежном центре «Волга». Ее участники знакомились с предприятиями агропромышленного комплекса и возможностями получения профильного образования, а также развивали лидерские качества.
На встрече с учащимися заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров отметил, что агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей экономики региона.
«Сегодня он активно развивается: внедряются цифровые технологии, модернизируются производства, расширяется переработка сельскохозяйственной продукции. Для этого отрасли нужны квалифицированные кадры, и прежде всего – молодые специалисты», – сказал министр.
Он также подчеркнул значение агротехнологических классов для подготовки будущих кадров, поскольку они помогают школьникам познакомиться с профессиями в сфере сельского хозяйства и определиться с дальнейшим обучением.
В рамках программы участники посетили Казанский государственный аграрный университет, Казанский молочный комбинат и предприятие «Биосфера ФИШ», где познакомились с подготовкой специалистов для АПК, переработкой молока и развитием рыбоводства.
Для поступающих в Казанский государственный аграрный университет предусмотрено целевое обучение. Молодые специалисты, возвращающиеся работать на предприятия агропромышленного комплекса, могут рассчитывать на подъемные выплаты и льготные условия приобретения жилья. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В завершение встречи Зяббаров ответил на вопросы школьников и пожелал им успехов в учебе и выборе будущей профессии.