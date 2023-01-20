В Татарстане 133 дорожных объекта отремонтируют по нацпроекту с помощью новых технологий

В Татарстане в этом году 133 дорожных объекта отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с применением новых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Татарстане за 2020–2022 годы 199 дорожных объектов отремонтированы по нацпроекту с помощью современных технологий. В основном используются асфальтобетонные смеси, выполненные в соответствии с новыми стандартами по методологиям объемного проектирования. На мостах применяются современные антикоррозионные покрытия.

«В рамках данной работы на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях используются обработанные местные минеральные материалы, композитные материалы и изделия, различные новые виды асфальтобетонов, современные защитные и гидроизолирующие системы», — отметили в министерстве.

Всё это способствует экономии строительных ресурсов и времени выполнения работ, а также повышению экологичности и долговечности дорожного покрытия.

В прошлом году в республике работы с применением новых технологий проведены на всех 68 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.