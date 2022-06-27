В Татарстане 13 выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по обществознанию

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по обществознанию, который прошел 9 июня. Сто баллов на этом экзамене набрали 13 выпускников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 5 909 выпускников этого года. Традиционно это самый массовый экзамен по выбору. Не завершил экзамен по уважительной причине один человек. Средний балл составил 67,06», – отметили в министерстве.

Сто баллов получили выпускники школы №№6 и 25 Альметьевска, школы №6 Бугульмы, Кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова, лицея №78 и школ №№35 и 32 Набережных Челнов, гимназии №3 Зеленодольска, школы №6 Лениногорска, Шеморданского лицея «Рост» Сабинского района, Тюлячинской школы, Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ и гимназии №7 Казани.

Не преодолели минимальный порог 265 участников ЕГЭ по обществознанию.