В Татарстане 127 детей живут с ВИЧ-инфекцией

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан живут 127 детей с ВИЧ-инфекцией. Все они получают терапию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.

Также в этом году ВИЧ-инфицированные матери родили 109 абсолютно здоровых детей.

«Как им удалось родить здоровых детей? Эти женщины во время беременности принимали терапию. После родов ребенок получал противовирусные растворы. Поскольку ВИЧ передается через материнское молоко, инфицированные не кормят грудью», – объяснил Айрат Бешимов.