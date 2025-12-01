news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 декабря 2025 14:43

В Татарстане 127 детей живут с ВИЧ-инфекцией

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане 127 детей живут с ВИЧ-инфекцией
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Республике Татарстан живут 127 детей с ВИЧ-инфекцией. Все они получают терапию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов.

Также в этом году ВИЧ-инфицированные матери родили 109 абсолютно здоровых детей.

«Как им удалось родить здоровых детей? Эти женщины во время беременности принимали терапию. После родов ребенок получал противовирусные растворы. Поскольку ВИЧ передается через материнское молоко, инфицированные не кормят грудью», – объяснил Айрат Бешимов.

#ВИЧ/СПИД #всемирный день борьбы со спидом #дети #беременность #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025